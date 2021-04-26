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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок / Сцепление байонетное СQP-2 для рукава 32х48ММ нейлон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сцепление байонетное СQP-2 для рукава 32х48ММ нейлон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сцепление байонетное СQP-2 для рукава 32х48ММ нейлон- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
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    Сцепление байонетное СQP-2 для рукава 32х48ММ нейлон

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