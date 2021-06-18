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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Рассеиватель призма стандарт Varton A220 1195х100 (1189х96)ММ 2ШТ V2-A0-PR00-00.2.0016.25
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рассеиватель призма стандарт Varton A220 1195х100 (1189х96)ММ 2ШТ V2-A0-PR00-00.2.0016.25

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рассеиватель призма стандарт Varton A220 1195х100 (1189х96)ММ 2ШТ V2-A0-PR00-00.2.0016.25- Части светильников и осветительных устройств
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    Рассеиватель призма стандарт Varton A220 1195х100 (1189х96)ММ 2ШТ V2-A0-PR00-00.2.0016.25

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    Цена
    от 129,3
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      362
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      362
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      360c НДС
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      245
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      Цена с НДС, руб.
      294
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
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      230,04
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      189,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      189,6c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
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      162
      Спецификация
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      162c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      129,3
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      129,3c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "МАКСИМА-С"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ФАВОРИТ"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛАБПРОФ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • АО "ТЕСЛИ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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