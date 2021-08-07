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    Главная / Торговый портал / Приборы нагревательные для сушки рук электрические / Средняя часть корпуса Dyson сушилки для рук AB14 964798-03
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Средняя часть корпуса Dyson сушилки для рук AB14 964798-03

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средняя часть корпуса Dyson сушилки для рук AB14 964798-03- Приборы нагревательные для сушки рук электрические
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    Средняя часть корпуса Dyson сушилки для рук AB14 964798-03

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    Цена
    от 4968
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4968
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      арт.964798-03 для электросушителя для рук
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4968c НДС
    • ООО "ПРАЙМ ГРУП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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