Характеристики

Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-5: Заправлен огнетушащим составом "Farro" комбинированного действия и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей, предназначен для тушения пожаров классов А, В, Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В). Масса заряда ОТВ, л - 5,0 ± 0,1; Продолжительность подачи ОТВ, с - не менее 40; Температурный диапазон эксплуатации ОТВ, от - 10°С до + 50°С; Срок службы, лет - не менее 20.