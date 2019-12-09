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    Главная / Торговый портал / Огнетушители / Огнетушитель воздушно-эмульсионный Стражник ОВЭ-1 АВЕ 1Л 20С
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Огнетушитель воздушно-эмульсионный Стражник ОВЭ-1 АВЕ 1Л 20С

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Огнетушитель воздушно-эмульсионный Стражник ОВЭ-1 АВЕ 1Л 20С- Огнетушители
    14
    Огнетушитель воздушно-эмульсионный Стражник ОВЭ-1 АВЕ 1Л 20С

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    Цена
    от 1700
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТД "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1700
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-1: Заправлен огнетушащим составом "Farro" комбинированного действия и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей, предназначен для тушения пожаров классов А, В, Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В). Масса заряда ОТВ, л - 1,0 ± 0,1; Продолжительность подачи ОТВ, с - не менее 20; Температурный диапазон эксплуатации ОТВ, от - 10°С до + 50°С; Срок службы, лет - не менее 20.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1700c НДС
    • АО "ДАЙМОНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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