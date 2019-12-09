Цена без НДС, руб.
1416,66
Спецификация
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Характеристики
Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-1:
Заправлен огнетушащим составом "Farro" комбинированного действия и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей, предназначен для тушения пожаров классов А, В, Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В).
Масса заряда ОТВ, л - 1,0 ± 0,1;
Продолжительность подачи ОТВ, с - не менее 20;
Температурный диапазон эксплуатации ОТВ, от - 10°С до + 50°С;
Срок службы, лет - не менее 20.