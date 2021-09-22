Цена без НДС, руб.
4920,80
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Easy Chair
Подробные характеристики
Материал обивки: искусственная кожа/сетка
Цвет обивки: черный/серый
Макс. статическая нагрузка, кг: 120
Материал крестовины: металл
Механизм качания: пружинный механизм поддержки спины
Материал подлокотников: пластик
Цвет подлокотников: черный
Гарантийный срок: 6 мес
Наличие в салоне: нет
Страна происхождения: Россия
Ортопедические свойства: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Ценовая категория: стандарт
Подлокотники: Да
Диаметр штока колесных опор: 10 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край