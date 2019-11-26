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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов / Панель МДФ декоративная 3000х500х25ММ ПД3000х500х25 ОрАм ПУМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Панель МДФ декоративная 3000х500х25ММ ПД3000х500х25 ОрАм ПУМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Панель МДФ декоративная 3000х500х25ММ ПД3000х500х25 ОрАм ПУМ- Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
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    Панель МДФ декоративная 3000х500х25ММ ПД3000х500х25 ОрАм ПУМ

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    Поставщики
    • ООО «ТД «Антей»
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      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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