Конструкция алюминиевая Стыковочный узел для 3-х ферм под 90 градусов угловой Imlight Q29-31 290х290ММ d40x2\d16x2ММ крепежный размер М10 180х180ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конструкция алюминиевая Стыковочный узел для 3-х ферм под 90 градусов угловой Imlight Q29-31 290х290ММ d40x2\d16x2ММ крепежный размер М10 180х180ММ- Мосты и секции мостов из черных металлов