Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Длина, мм. 676
Ширина, мм. 310
Высота, мм. 445
Напряжение, В 380
Вес нетто, кг 45
Производительность, кг/час 300 кг/ч
Частота вращения шнека 240 об/мин
Производитель Торгмаш, Пермь
Регионы поставки
Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Оренбургская область, Курганская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Мурманская область, Саратовская область, Приморский край