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    Главная / Торговый портал / Электромясорубки / Электромясорубка шнековая Торгмаш М-300М 1500ВТ 380В
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электромясорубка шнековая Торгмаш М-300М 1500ВТ 380В

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электромясорубка шнековая Торгмаш М-300М 1500ВТ 380В- Электромясорубки
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    Электромясорубка шнековая Торгмаш М-300М 1500ВТ 380В

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    Цена
    от 39625,34
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    Поставщики
    • ООО "ВИКТОРИСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47520
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47520c НДС
    • ООО "ФИРМА АМИКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36779
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44134,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      44134,8c НДС
    • ООО ТК "ФАРТЕЛИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      42000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Длина, мм. 676 Ширина, мм. 310 Высота, мм. 445 Напряжение, В 380 Вес нетто, кг 45 Производительность, кг/час 300 кг/ч Частота вращения шнека 240 об/мин Производитель Торгмаш, Пермь
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Оренбургская область, Курганская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Мурманская область, Саратовская область, Приморский край
      Подробнее
      42000c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33021,11
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39625,34
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39625,34c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ВХ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ТРЕЙД ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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