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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Комплект клавиатура и мышь Logitech Desktop MK120 оптическая USB черный 920-002561
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект клавиатура и мышь Logitech Desktop MK120 оптическая USB черный 920-002561

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект клавиатура и мышь Logitech Desktop MK120 оптическая USB черный 920-002561- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    30
    Комплект клавиатура и мышь Logitech Desktop MK120 оптическая USB черный 920-002561

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    Цена
    от 462
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    Поставщики
    • ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31920
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      31920c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1949,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2300
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      2300c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "О2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1694,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1694,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2000c НДС
    • ООО "КОМПАС-С КРАСНОЯРСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1850
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Хабаровский край
      Подробнее
      1850c НДС
    • ООО "ФИРМА МР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1680
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1680c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1349
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1591,82
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1591,82c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1323,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1588
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1588c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1550
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1550c НДС
    • ООО "ПОЛИГРАФИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1286,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1518
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Black [920-002561]
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      1518c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1271,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1500c НДС
    • ООО "ПРОТОН-ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1248
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1497,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1497,6c НДС
    • КУЗНЕЦОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1490
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1490
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1490c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1216,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1460
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      14000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1460c НДС
    • ОЗДОЕВ РУСЛАН МУХАМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1440
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1440c НДС
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1180
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1416
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1416c НДС
    • ООО "АБС-Инжиниринг"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1180
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1416
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1416c НДС
    • ООО "МК КОМПАНИ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1163
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1395,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1395,6c НДС
    • ООО "КУЗБАССОПТТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1163
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1395,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1395,6c НДС
    • ООО "АЙТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1163
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1395,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1395,6c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1144,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1351
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1351c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1110
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1332
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1332c НДС
    • ООО "СЦИЛЛА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1114,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1315
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1315c НДС
    • ЗАО "БизнесИнтегро Инжиниринг"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1114,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1315
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Клавиатура и мышь Logitech Desktop MK120 USB, black, RTL (920-002561)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1315c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1095
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1314
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      12000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1314c НДС
    • ООО "СПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1300
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      9000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1300c НДС
    • ООО "НПО ВС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1290
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      21000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1290c НДС
    • ООО" СЕРВИС КТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1089,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1286
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1286c НДС
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1066,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1280
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1280c НДС
    • ООО "ФИРМА ЭМСИТРЭЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1260
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      1260c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1041,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1250
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1250c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1024
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1228,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1228,8c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1038,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1226
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1226c НДС
    • ООО "ТЕХНОМАКС-КРАСНОЯРСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      995,89
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1195,08
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1195,08c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1009,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1191
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1191c НДС
    • ООО "Нью Лайн Компани"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1006,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1188
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1188c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      983,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1180
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1180c НДС
    • ООО "СКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      996,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      996,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ООО "МОДУЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      958,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1150
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1150c НДС
    • ООО "МК КОМПАНИ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      958,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1150
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1150c НДС
    • ООО "АНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      945
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1134
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1134c НДС
    • ООО "ТРАИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      942,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1131
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область
      Подробнее
      1131c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      950,56
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1121,67
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Logitech Desktop MK120 Black USB
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1121,67c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      930
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1116
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1116c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1104
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1104c НДС
    • ООО "ТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1104
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1104c НДС
    • ООО "БИОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      930,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1098
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1098c НДС
    • ООО "АЙТИ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      930,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1098
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1098c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      925,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1092
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1092c НДС
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      916,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1082
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1082c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      880,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1057
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1057c НДС
    • ООО "ЛИГА КОМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1050
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1050
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Калининградская область
      Подробнее
      1050c НДС
    • ООО "Концепт"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      871,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1028,1
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1028,1c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      870,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1026,9
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1026,9c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      867,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1024
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1024c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      867,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1024
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1024c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      867,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1024
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1024c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      867,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1024
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1024c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      867,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1024
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1024c НДС
    • ООО "ИНТАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      846,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      999
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      999c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      838,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      990
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      990c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      838,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      990
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан), Краснодарский край, Сахалинская область, Московская область, Волгоградская область
      Подробнее
      990c НДС
    • ООО "БАЙСЕЛЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      819,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      983,34
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      983,34c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      822,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      971
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      971c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      817,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      965
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      965c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      812,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      959
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новосибирская область, Ленинградская область
      Подробнее
      959c НДС
    • ООО "ЮРТЕХЭКСПЕРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      385
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      462
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      462c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МАТРИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЛЕКС-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОМОКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    Запасная часть для оргтехники Вал заряда ELP ELP-PCR-H2100-1 (PCR) HP LJ 2100/2410/2420/2430/P3005/3015/M3027/M3035/4000/4100/4200/4300/P4014/P4015/P4515, M4555MFP, M601/M602/M603/M604/M605/M630
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Вал очистки фетровый MP 6001 / 9001 AE045057
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Узел закрепления в сборе Samsung SCX-8230NA/ SCX-8240NA JC91-01144A
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Транспортная секция в сборе Rowe Transportbereich kpl. mont. MA0000/10/08/240
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Тормозная площадка в сборе ADF HP LJ M425/M521/CLJ M476/M570 (CF288-60021/A8P79-65010) CF288-60021
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 1086
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