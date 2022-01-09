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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Пурифайер ROSS Business система обратного осмоса 1.8Л;ДМ3 1.8Л;ДМ3
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пурифайер ROSS Business система обратного осмоса 1.8Л;ДМ3 1.8Л;ДМ3

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пурифайер ROSS Business система обратного осмоса 1.8Л;ДМ3 1.8Л;ДМ3- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
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    Пурифайер ROSS Business система обратного осмоса 1.8Л;ДМ3 1.8Л;ДМ3

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    Цена
    от 39900
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    Поставщики
    • ЯХОНТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39900
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Система питьевой воды ROSS Business, 320х400х1040 мм, горячая, комнатная, холодная вода, компрессорное охлаждение, 220В.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      39900c НДС
    • ЯХОНТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39900
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Система питьевой воды ROSS Business, 320х400х1040 мм, горячая, комнатная, холодная вода, компрессорное охлаждение, 220В.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      39900c НДС
    • ООО "Еврофильтерс Рус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39900
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Система питьевой воды ROSS Business, 320х400х1040 мм, горячая, комнатная, холодная вода, компрессорное охлаждение, 220В.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      39900c НДС

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