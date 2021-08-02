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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Установка осветительная мачта Prokonwerk МКОМ-2-420 Восход 420ВТ 1200х300х300ММ 32КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка осветительная мачта Prokonwerk МКОМ-2-420 Восход 420ВТ 1200х300х300ММ 32КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка осветительная мачта Prokonwerk МКОМ-2-420 Восход 420ВТ 1200х300х300ММ 32КГ- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    248
    Установка осветительная мачта Prokonwerk МКОМ-2-420 Восход 420ВТ 1200х300х300ММ 32КГ

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    Поставщики
    • ООО "КОНВЕРК"
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      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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