Стол письменный прямой StProf 3101.1251 ЛДСП ЛДСП 1400х600х750ММ дуб выбеленный 2 подвесных ящика с экраном и подставкой под системный блок

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой StProf 3101.1251 ЛДСП ЛДСП 1400х600х750ММ дуб выбеленный 2 подвесных ящика с экраном и подставкой под системный блок- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений