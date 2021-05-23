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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф для одежды Комфорт 800х600х2000ММ 1-дверный дуб Шамони ДСП ГОСТ 15846-2002
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для одежды Комфорт 800х600х2000ММ 1-дверный дуб Шамони ДСП ГОСТ 15846-2002

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Комфорт 800х600х2000ММ 1-дверный дуб Шамони ДСП ГОСТ 15846-2002- Шкафы для одежды деревянные
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    Шкаф для одежды Комфорт 800х600х2000ММ 1-дверный дуб Шамони ДСП ГОСТ 15846-2002

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      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
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