Кресло Директ Н кожзам черный с опорой для ног ГОСТ 16371-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Директ Н кожзам черный с опорой для ног ГОСТ 16371-2014- Мебель для офисов и предприятий торговли