Бумага для копировально-множительной техники самоклеящаяся неделенная Lomond 2210003 А4 25ЛИСТ белая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники самоклеящаяся неделенная Lomond 2210003 А4 25ЛИСТ белая- Бумага для аппаратов и приборов