Тройник Т I 1020x16-К60-720x16-К60-Ст-5.4-0.75 ТУ 1469-001-32551486-2015

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т I 1020x16-К60-720x16-К60-Ст-5.4-0.75 ТУ 1469-001-32551486-2015- Фитинги для труб стальные, кроме литых