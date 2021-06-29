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    Главная / Торговый портал / Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм / Фольга пищевая 45СМх10М 9МКМ ООО "Русал-Саянская Фольга"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фольга пищевая 45СМх10М 9МКМ ООО "Русал-Саянская Фольга"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фольга пищевая 45СМх10М 9МКМ ООО "Русал-Саянская Фольга"- Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
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    Фольга пищевая 45СМх10М 9МКМ ООО "Русал-Саянская Фольга"

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    Цена
    от 51
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      Цена без НДС, руб.
      51
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      51
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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