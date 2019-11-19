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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
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    Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления

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    Цена
    от 95667,32
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    Единица измерения:
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