Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 24000 ₽ В корзину

Врезка в сети водоснабжения Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем от 5000 ₽ В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Врезка трубопроводов канализации диаметром 100ММ в действующие внутренние сети Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж климатической системы К9.BEU 848-100 на КАВЗ крышное расположение конденсора 18КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 195000 ₽ В корзину

Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Устройство канализационных и водосточных колодцев цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 29500 ₽ В корзину

Установка унитаза Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину