Ремонт системы отопления котла электрического PROTHEM Скат-18К, двухтрубная система отопления

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 24000₽
Врезка в сети водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 5000₽
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Врезка трубопроводов канализации диаметром 100ММ в действующие внутренние сети
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж климатической системы К9.BEU 848-100 на КАВЗ крышное расположение конденсора 18КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 195000₽
Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Устройство канализационных и водосточных колодцев цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 29500₽
Установка унитаза
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50ММ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана