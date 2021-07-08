Спецификация
Производство бумаги
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Башкортостан, Астраханская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Республика Калмыкия, Калужская область, Республика Карелия, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край