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    Главная / Торговый портал / Бумага газетная в рулонах или листах / Бумага для инженерных систем рулонная Albeo Z80-841/175/4 841ММ 175М 80Г/М2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для инженерных систем рулонная Albeo Z80-841/175/4 841ММ 175М 80Г/М2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для инженерных систем рулонная Albeo Z80-841/175/4 841ММ 175М 80Г/М2- Бумага газетная в рулонах или листах
    3
    Бумага для инженерных систем рулонная Albeo Z80-841/175/4 841ММ 175М 80Г/М2

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    Цена
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      2250
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      Albeo Z80-841/175/4. Бумага для инженерных систем, А1, 80 г/кв.м, 841мм х 175м, (Albeo Engineer Paper - 33" x 575')
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      Albeo Z80-841/175/4. Бумага для инженерных систем, А1, 80 г/кв.м, 841мм х 175м, (Albeo Engineer Paper - 33" x 575')
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    Бумага для инженерных систем Xerox XES Paper 75 450L93236 297ММ 175М А3 75Г/М2 рулонная
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 940,5
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    Бумага для плоттеров рулонная Xerox Architect A2 420ммх175м 75г/м2 450L90237 заказ кратен 2шт
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 1607,76
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    Бумага для плоттеров MEGA Engineer InkJet A0+ 132533 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 36"/914ммx45м 50,8ММ
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 671,02
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    Бумага для плоттеров HP А1 универсальная особоплотная с покрытием 120г/м2 610ммx30.5м
    Бумага газетная в рулонах или листах
    Не указана
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    Бумага для плоттеров Albeo A1+/24"/610мм 0.610x45.7М 50.8ММ Z90-24-6 90г/м2
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 485
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    Термобумага High Technology д/анализатора мочи CL-50, CL-500 55ММ 30М 12ММ №1 США
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 46,35
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    Бумага для инженерных систем Albeo Z80-420/175/4 420ММ 175М 80Г/М2 рулонная
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 624
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    Бумага для инженерных систем Albeo Z80-297/175/4 297ММ 175М 80Г/М2 рулонная
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 466,2
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    Бумага для плоттеров цветная самоклеящаяся пленка Оракал 641
    Бумага газетная в рулонах или листах
    Не указана
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    Бумага для плоттеров рулонная MEGA Engineer А0+ 914ммx175м 80г/м2 87404
    Бумага газетная в рулонах или листах
    Не указана
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    Бумага для плоттеров MEGA Engineer A2 87408 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 420ммх175м
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 967,98
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    Бумага для инженерных систем рулонная Lomond Z80-610/50/51 610ММ 50М 80Г/М2 для широкоформатных принтеров 50.8ММ 152ПРОЦ
    Бумага газетная в рулонах или листах
    от 3000
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