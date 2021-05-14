Производство обуви ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" Россия 1020300892303 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог комбинированных утепленных 3-1А кожа натуральная + текстильный материал "шинель" или "драп" текстильный материал формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной шнуровка ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство туфель комнатных 3-5 текстильный дублированный пористая резина на заказ женский строчечно-клеевой ГОСТ 1135-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство туфель комнатных 3-2 текстильный дублированный пористая резина на заказ женский строчечно-клеевой ГОСТ 1135-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог утепленных 3-11 (А,В) кожа натуральная мех искуственный или натуральный формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог специальных 3-27В кожа натуральная мех натуральный формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной молния и кнопка ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог комбинированных утепленных 3-3В кожа натуральная + текстильный материал "шинель" или "драп" текстильный материал + натуральный мех формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной шнуровка ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог комбинированных утепленных 3-1В кожа натуральная + текстильный материал "шинель" или "драп" текстильный материал + натуральный мех формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной шнуровка ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог комбинированных утепленных 3-19 (А,В) кожа натуральная + текстильный материал "шинель" или "драп" мех искуственный или натуральный войлок + пористая резина на заказ мужской рантовый шнуровка ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог комбинированных 3-55 кожа натуральная + искуственная текстильный х/б материал формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной регулирующий ремень ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину

Производство сапог на заказ женский зима ФКУ ИК-21 УФСИН России по Республике Башкортостан Россия 1030203424470 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком Не указана В корзину