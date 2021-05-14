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    Главная / Торговый портал / Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком / Производство пантолет домашних 3-10А кожа натуральная текстильный х/б материал пористая резина на заказ мужской клеевой ГОСТ 1135-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257
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    Производство пантолет домашних 3-10А кожа натуральная текстильный х/б материал пористая резина на заказ мужской клеевой ГОСТ 1135-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство пантолет домашних 3-10А кожа натуральная текстильный х/б материал пористая резина на заказ мужской клеевой ГОСТ 1135-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257- Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком
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    Производство пантолет домашних 3-10А кожа натуральная текстильный х/б материал пористая резина на заказ мужской клеевой ГОСТ 1135-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257

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      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по ИО
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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