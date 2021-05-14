Производство сапог утепленных 3-11 (А,В) кожа натуральная мех искуственный или натуральный формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство сапог утепленных 3-11 (А,В) кожа натуральная мех искуственный или натуральный формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257- Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком