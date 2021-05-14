Производство сапог комбинированных утепленных 3-1В кожа натуральная + текстильный материал "шинель" или "драп" текстильный материал + натуральный мех формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной шнуровка ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство сапог комбинированных утепленных 3-1В кожа натуральная + текстильный материал "шинель" или "драп" текстильный материал + натуральный мех формованная ТЭП на заказ мужской клеепрошивной шнуровка ГОСТ 26167-2005 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области Россия 1023801024257- Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком