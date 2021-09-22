Кресло для оператора Нота ткань черный 48х46х88/101СМ 12КГ газлифт с подлокотниками Самба

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для оператора Нота ткань черный 48х46х88/101СМ 12КГ газлифт с подлокотниками Самба- Мебель для офисов и предприятий торговли