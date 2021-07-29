Шкаф для документов закрытый Система-М ПК-ССМ-ШК217х71ЦС/Д-В3-35 712х374х2171ММ миланский орех светлый ДСП 4-дверный комбинированный
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Система-М ПК-ССМ-ШК217х71ЦС/Д-В3-35 712х374х2171ММ миланский орех светлый ДСП 4-дверный комбинированный- Шкафы офисные деревянные
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