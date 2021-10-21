Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Объем полезный: 23 литр
Мощность микроволн: 800 вт
Тип управления: псевдосенсорное
Внутреннее покрытие: биокерамическое
Гриль: Да
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоприготовление: Да
Автоматический разогрев: Нет
Блокировка от детей: Да
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Да
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Да
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: кнопка
Диаметр поддона: 288 мм
Количество автоматических программ: 41
Мощность гриля: 1100 вт
Цвет корпуса: серебристый
Размеры (ДхШхВ): 369x489x275 мм
Вес: 15 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Малайзия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край