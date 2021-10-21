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    Главная / Торговый портал / Печи микроволновые / Печь микроволновая Samsung GE-83XR 800ВТ 23Л псевдосенсорное управление 288ММ биокерамическое серебристый 369x489x275ММ 15КГ 818708
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Печь микроволновая Samsung GE-83XR 800ВТ 23Л псевдосенсорное управление 288ММ биокерамическое серебристый 369x489x275ММ 15КГ 818708

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь микроволновая Samsung GE-83XR 800ВТ 23Л псевдосенсорное управление 288ММ биокерамическое серебристый 369x489x275ММ 15КГ 818708- Печи микроволновые
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    Печь микроволновая Samsung GE-83XR 800ВТ 23Л псевдосенсорное управление 288ММ биокерамическое серебристый 369x489x275ММ 15КГ 818708

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    Цена
    от 8868,67
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    Поставщики
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10664
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12796,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12796,8c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10415
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12498
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12498c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10800c НДС
    • НИКИТИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10490
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10490
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10490c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10140
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Объем полезный: 23 литр Мощность микроволн: 800 вт Тип управления: псевдосенсорное Внутреннее покрытие: биокерамическое Гриль: Да Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Да Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Да Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: кнопка Диаметр поддона: 288 мм Количество автоматических программ: 41 Мощность гриля: 1100 вт Цвет корпуса: серебристый Размеры (ДхШхВ): 369x489x275 мм Вес: 15 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Малайзия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      10140c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9600c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9240
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9240c НДС
    • ООО "КОНДОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7390,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8868,67
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8868,67c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
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    • ООО "ИНТЕГРА"
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    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Не указана

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