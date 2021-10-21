Характеристики

Объем полезный: 23 литр Мощность микроволн: 800 вт Тип управления: псевдосенсорное Внутреннее покрытие: биокерамическое Гриль: Да Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Да Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Да Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: кнопка Диаметр поддона: 288 мм Количество автоматических программ: 41 Мощность гриля: 1100 вт Цвет корпуса: серебристый Размеры (ДхШхВ): 369x489x275 мм Вес: 15 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Малайзия