Характеристики

Торговая марка: HP Подробные характеристики Код производителя: J7Z09A Тип печати: цветная Максимальный формат: А3 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: нет Картридж в комплекте: стартовый Скорость монохромной печати: 65 листов/мин Максимальная нагрузка: 100000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: да Устройство подачи оригиналов: автоподатчик двусторонний Скорость цветной печати: 45 листов/мин Количество цветов: 4 Емкость лотка подачи: 650 лист Емкость выходного лотка: 500 лист Плотность бумаги (диапазон): 60-300 г/кв.м Типы печатных материалов: обычная бумага, для струйной печати, для струйной печати брошюр/глянцевая бумага Разрешение сканера: 600х600 Максимальный размер сканирования (планшетный): 297x432 мм Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 45 Телефонная трубка: Нет Объем памяти: 3584 Mb Интерфейс USB: Да Потребляемая мощность во время печати: 650 вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 вт Максимальный уровень шума во время работы: 56 дб Размеры (ДхШхВ): 591x896x534 мм Цвет корпуса: белый/черный Вес: 69 кг Гарантийный срок: 12 мес Кабель USB артикул: 399721, 399724 Комус-Гид: большие рабочие группы Страна происхождения: Китай