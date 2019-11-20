Порошок электролитический медь ПМС-1 ГОСТ 4960-2009
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 684₽
Баббит Б-88 Чушка(420х210)ММ Область применения баббита Б88: подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники быстроходных и среднеобортных дизелей. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Баббит Б-83 Прв КР 4 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 3000₽
Баббит Б-93 ГОСТ 1320
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Баббит Б-88 Прв 3 катушка ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 2600₽
Баббит Б-83 ПтКр 8 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1626₽
Баббит Б-16 чушка ГОСТ 1320
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Термостат жидкостный низкотемпературный ТЕРМОТЕСТ-100 со свидетельством о поверке, методикой поверки
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 227291,6₽
Аппарат Парнаса-Вагнера
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Виброплощадка СМЖ-539
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 40000₽
Криостат ТЕРМОТЕСТ-100
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 298404,01₽
Проволока баббитовая Б-16 2,0-4ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана