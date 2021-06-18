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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник встраиваемый накладной офисный светодиодный Varton V1-A0-00070-01000-2003640 36ВТ 176-264В 4000К 4200ЛМ 59х595х50ММ IP20
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник встраиваемый накладной офисный светодиодный Varton V1-A0-00070-01000-2003640 36ВТ 176-264В 4000К 4200ЛМ 59х595х50ММ IP20

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник встраиваемый накладной офисный светодиодный Varton V1-A0-00070-01000-2003640 36ВТ 176-264В 4000К 4200ЛМ 59х595х50ММ IP20- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник встраиваемый накладной офисный светодиодный Varton V1-A0-00070-01000-2003640 36ВТ 176-264В 4000К 4200ЛМ 59х595х50ММ IP20

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    Цена
    от 2794,45
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      0.0
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      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      Цена без НДС, руб.
      3090,9
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      Цена с НДС, руб.
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      3565,2
      Спецификация
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      3450
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      0
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      3250
      Спецификация
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      3250c НДС
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      3250
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      1
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      3174
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      0
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      3141,48
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      3141,48c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
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      Цена без НДС, руб.
      2400
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      2880
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      Минимальная партия
      0
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      2328,70
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      20.0
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      2794,45
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      Минимальная партия
      0
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      2794,45c НДС
    • ООО "АРГУМЕНТ ЭНЕРГО"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      330,77
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      330,77c НДС
    • АО "ТЕСЛИ"
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      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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