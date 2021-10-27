Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Материал - металл, пластик.
Предел взвешивания - 30 кг.
Дискретность двухдиапазонная - 5/10 г.
Платформа (пластмасса) 226х187 мм.
Жидкокристалический дисплей.
Питание от сети через адаптер или от батарей с автомат. откл. в перерывах от 0 до 9 мин.
Регионы поставки
Республика Адыгея (Адыгея), Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ростовская область, Город федерального значения Севастополь, Краснодарский край, Ставропольский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Волгоградская область, Республика Крым