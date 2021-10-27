Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Материал - металл, пластик. Предел взвешивания - 30 кг. Дискретность двухдиапазонная - 5/10 г. Платформа (пластмасса) 226х187 мм. Жидкокристалический дисплей. Питание от сети через адаптер или от батарей с автомат. откл. в перерывах от 0 до 9 мин.