Шкаф для документов закрытый Берлин BR81.0345 900х430х1290ММ мерано коричневый/черно-коричневый ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 3-х уровневый
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Берлин BR81.0345 900х430х1290ММ мерано коричневый/черно-коричневый ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 3-х уровневый- Шкафы офисные деревянные
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