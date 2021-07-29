Шкаф для документов витрина закрытый Берлин BR81.0351 900х430х1290ММ мерано коричневый/ черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 3-х уровневый, двери стеклянные в раме
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов витрина закрытый Берлин BR81.0351 900х430х1290ММ мерано коричневый/ черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 3-х уровневый, двери стеклянные в раме- Шкафы офисные деревянные
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