Шкаф для документов полуоткрытый Берлин BR81.0551 900х430х2080ММ мерано/ черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 5-уровневый двери стеклянные в раме
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полуоткрытый Берлин BR81.0551 900х430х2080ММ мерано/ черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 5-уровневый двери стеклянные в раме- Шкафы офисные деревянные
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