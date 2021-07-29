Шкаф для документов полуоткрытый Берлин BR81.0551 900х430х2080ММ мерано/ черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 5-уровневый двери стеклянные в раме

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полуоткрытый Берлин BR81.0551 900х430х2080ММ мерано/ черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ 2-дверный 5-уровневый двери стеклянные в раме- Шкафы офисные деревянные