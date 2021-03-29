Переход ПШС К 720x14-К52-630x14-К52-8.6-0.6-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход ПШС К 720x14-К52-630x14-К52-8.6-0.6-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008- Фитинги для труб стальные, кроме литых