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    Главная / Торговый портал / Шкафы деревянные прочие / Каркас тумбы приставной Стиль ТПР-2 45х50х72.8СМ орех
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Каркас тумбы приставной Стиль ТПР-2 45х50х72.8СМ орех

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каркас тумбы приставной Стиль ТПР-2 45х50х72.8СМ орех- Шкафы деревянные прочие
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    Каркас тумбы приставной Стиль ТПР-2 45х50х72.8СМ орех

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    Поставщики
    • ООО "ФАРЕНГЕЙТ СЕРВИСМЕБЕЛЬ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
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