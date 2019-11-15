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    Главная / Торговый портал / Электрочайники / Термопот 4л 800ВТ нержавеющая сталь Способы разлива воды: авто, прямой, помповый. Защита от включения без воды. Блокировка помпы, блокировка разлива. Шкала уровня воды. Температурные режимы: 45/65/85/98.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термопот 4л 800ВТ нержавеющая сталь Способы разлива воды: авто, прямой, помповый. Защита от включения без воды. Блокировка помпы, блокировка разлива. Шкала уровня воды. Температурные режимы: 45/65/85/98.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопот 4л 800ВТ нержавеющая сталь Способы разлива воды: авто, прямой, помповый. Защита от включения без воды. Блокировка помпы, блокировка разлива. Шкала уровня воды. Температурные режимы: 45/65/85/98.- Электрочайники
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    Термопот 4л 800ВТ нержавеющая сталь Способы разлива воды: авто, прямой, помповый. Защита от включения без воды. Блокировка помпы, блокировка разлива. Шкала уровня воды. Температурные режимы: 45/65/85/98.

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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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