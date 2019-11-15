Главная / Торговый портал / Электрочайники / Термопот 4л 800ВТ нержавеющая сталь Способы разлива воды: авто, прямой, помповый. Защита от включения без воды. Блокировка помпы, блокировка разлива. Шкала уровня воды. Температурные режимы: 45/65/85/98.
Термопот 4л 800ВТ нержавеющая сталь Способы разлива воды: авто, прямой, помповый. Защита от включения без воды. Блокировка помпы, блокировка разлива. Шкала уровня воды. Температурные режимы: 45/65/85/98.
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