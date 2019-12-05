Полуферма 3381х1005ММ труба 40х40х2ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуферма 3381х1005ММ труба 40х40х2ММ- Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки