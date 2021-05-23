Шкаф для одежды гардероб Тема Т949С+ТД42 806х436х2222ММ 2-дверный ольха горска ЛДСП ЛДСП 18ММ с комплектом дверей 2ШТ, с выдвижной штангой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб Тема Т949С+ТД42 806х436х2222ММ 2-дверный ольха горска ЛДСП ЛДСП 18ММ с комплектом дверей 2ШТ, с выдвижной штангой- Шкафы для одежды деревянные