Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Средство гемостатическое Гемостоп стерильное для остановки наружного кровотечения различной интенсивности
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Средство гемостатическое Гемостоп стерильное для остановки наружного кровотечения различной интенсивности

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство гемостатическое Гемостоп стерильное для остановки наружного кровотечения различной интенсивности- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    22
    Средство гемостатическое Гемостоп стерильное для остановки наружного кровотечения различной интенсивности

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Архангельская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Крым, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Карелия, Республика Тыва, Забайкальский край, Астраханская область, Ульяновская область, Курганская область, Челябинская область, Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Ленинградская область, Тульская область, Калининградская область, Республика Мордовия, Омская область, Тюменская область, Кировская область, Липецкая область, Камчатский край, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Курская область, Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская Республика, Калужская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Воронежская область, Волгоградская область, Тамбовская область, Костромская область, Иркутская область, Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Мурманская область, Республика Татарстан (Татарстан), Амурская область, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Смоленская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Орловская область, Вологодская область, Брянская область, Алтайский край, Оренбургская область, Город федерального значения Севастополь, Республика Алтай, Тверская область, Республика Коми, Еврейская автономная область
      Подробнее
      Не указана
    • ЗАО "БАЛАМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Маска защитная одноразовая трехслойная на резинках 100ШТ ООО Казанская Фабрика Спецмедзащита Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 180,4
    В корзину
    Пластырь фиксирующий гипоаллерген. нестер на неткан. основе Омнипор 50х5000ММ Пауль Хартманн АГ 900552, 900438
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 123,97
    В корзину
    Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор стерильная 7х5СМ послеоперационная 1ШТ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 3798
    В корзину
    Салфетки медицинские Теласорб марлевая стер. с рентгеноконт. пластиной 50х60СМ 1ШТ 4542666 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 7.5х7.5СМ 10ШТ 2320084/2321860 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 37,95
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 5х5СМ 100ШТ 418800 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 144,21
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х10СМ 5ШТ 232012/ 2321890 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 30,36
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х20СМ 3ШТ 2320161/2321920 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 36,69
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 10х10СМ 5ШТ 232189 Пауль Хартманн АГ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 30,36
    В корзину
    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая нестер. 7.5х7.5СМ 100ШТ 4168027, 4168022 Пауль Хартманн
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 230,23
    В корзину
    Салфетки медицинские МолиНеа Плюс Д Пеленки впитывающие 60х90СМ 5ШТ 1639011 Пауль Хартман ООО
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 191,02
    В корзину
    Салфетки медицинские МолиНеа Плюс впитывающие ОП 60х60СМ 100ШТ 1614100 Пауль Хартман ООО
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
    В корзину
    Позвонить