Сканер в сборе основание HP A2W75-67908 HP CLJ M880

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сканер в сборе основание HP A2W75-67908 HP CLJ M880- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства