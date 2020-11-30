Основание сканера HP CD644-67922 HP CLJ M575dn/M575f

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Основание сканера HP CD644-67922 HP CLJ M575dn/M575f- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства