Блок лазера HP CD644-67905 LJ Ent 500 Color MFP M575 / M570

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок лазера HP CD644-67905 LJ Ent 500 Color MFP M575 / M570- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства