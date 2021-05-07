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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Диск жесткий HDD Seagate Enterprice Perfomance ST1200MM0129 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 256МБ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD Seagate Enterprice Perfomance ST1200MM0129 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 256МБ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD Seagate Enterprice Perfomance ST1200MM0129 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 256МБ- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Диск жесткий HDD Seagate Enterprice Perfomance ST1200MM0129 1.2ТБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 256МБ

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    Цена
    от 19200
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    Поставщики
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19200
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19200c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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