Шапочка для душа в индивидуальной картонной упаковке (п/э)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шапочка для душа в индивидуальной картонной упаковке (п/э)- Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами