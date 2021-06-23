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    Главная / Торговый портал / Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком / Производство ящика черт. 321234.007 СБ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
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    Производство ящика черт. 321234.007 СБ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство ящика черт. 321234.007 СБ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805- Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
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    Производство ящика черт. 321234.007 СБ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805

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