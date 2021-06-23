Производство поддонов усиленные простые
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддонов
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство ящика черт. 321234.007 СБ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство ящика фанера черт. 11800270 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
от 530₽
Производство ящика для овощей доска обрезная ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство подставки под головной убор ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия 1020300900520
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство подставки ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026002942690
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддонов для упаковки ФКУ ИК-15 УФСИН РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ Россия 1028600967427
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддона из 6 досок ЭКО 90-10 В ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддона из 5 досок ЭКО 90-10 В ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство поддона с крышкой "Силуэт" ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство лотков хлебных ФКУ ИК-15 УФСИН РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ Россия 1028600967427
Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана