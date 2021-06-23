Производство поддона из 5 досок ЭКО 90-10 В ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство поддона из 5 досок ЭКО 90-10 В ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1027601115805- Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком