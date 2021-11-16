Корзина пластиковая плетеная Eksi JQ-6001B овальная 250х160х65ММ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) С919
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая плетеная 10Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
Изделия корзиночные и плетеные
от 236₽
Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
от 76,2₽
Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
Изделия корзиночные и плетеные
от 82,8₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ средних размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
Изделия корзиночные и плетеные
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