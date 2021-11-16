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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек

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    Цена
    от 76,2
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    Единица измерения:
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    • ООО "МАДЖЕНТА СТИЛЬ"
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      140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      168
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Характеристики
      Минимальная партия
      30
      Регионы поставки
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      107,16
      Спецификация
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      Характеристики
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      Спецификация
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      103,08c НДС
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      18.0
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      76,2
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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