Скамья садовая без спинки металл, дерево 2000х400х450ММ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья садовая без спинки металл, дерево 2000х400х450ММ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом